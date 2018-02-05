Доверчивая пожилая женщина стала жертвой обмана

Пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова подала иск в суд США, обвиняя зятя Илью Могилевского в том, что он присвоил себе $8 млн, которые женщина передала ему для инвестирования на рынке недвижимости Флориды.

Могилевский должен был покупать и продавать объекты для Филипповой квартиры, получая процент за свои труды. Однако есть основания полагать, что зять купил 52 объекта недвижимости во Флориде и оформил их в собственность, сообщает Life.ru.

Суд также считает, что предприимчивый мошенник получил из местного банка около $2,7 млн, воспользовавшись схемой фиктивного кредитования. Таким образом, дело может попасть под действие американского закона об отмывании денег, фигурантам которого грозит пожизненный срок заключения.

Дочь Тамары Филипповой вместе с мужем переехала в США в нулевые. Через пару лет после переезда Филиппова решила купить в Штатах недвижимость и перевела детям деньги на их американские счета: в 2010 г. $5 млн, позднее - еще около $3 миллионов. Пожилая женщина мечтала купить несколько апартаментов в Майами и сдавать их в аренду, однако спустя 7 лет она узнала, что счета в банках почти пусты, а купленная родственничками недвижимость переписана на их имя. Сначала Филиппова попробовала мирно разобраться с дочерью и зятем, а затем обратилась к адвокатам юридической компании из Нью-Йорка Rosen Law.

Пенсионерка обвиняет родственников в подделке документов, нарушении договорных обязательств и требует наложить арест на присвоенную недвижимость.

По данным источника, о проделках зятя рассказал теще кто-то из его деловых партнеров, проходящий в суде как секретный свидетель. Филиппова считает, что Могилевский обобрал ее с помощью поддельных документов и фиктивных трастовых фондов. За 7 лет дочь и зять иркутской пенсионерки стали собственниками 52 квартир и домов в различных городах штата Флорида.



Пока неизвестно, откуда у взялись у Филипповой миллионы долларов. Не исключено, что этим вопросом сейчас заинтересуются уже российские спецслужбы. Ведь ее супруг, Юрий Филиппов, владеет в Иркутской области цементным бизнесом и получает госконтракты от местного правительства. Возможно, квартиры в Штатах были куплены на бюджетные средства, полученные фирмами Филиппова для исполнения госконтрактов.