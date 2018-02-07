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В Татарстане нашли мертвой замминистра здравоохранения

Фото: "Утро"
Чиновницу подозревали в мошенничестве и отправили ее под домашний арест

Елену Шишмареву обнаружили мертвой у себя в квартире, передает портал "Бизнес Online" со ссылкой на источник. 

При этом никаких подробностей случившегося не приводится. 

Агентство NEWS-R утверждает, что Елена совершила суицид. Ее должны были допросить в Следственном комитете в ближайшее время. Однако официально информацию о случившемся никто не подтвердил. 

Райсуд Казани отправил Шишмареву под домашний арест до 1 апреля. Ее подозревали в хищении бюджетных средств. Следователи предполагали, что чиновница вынуждала сотрудников экономических отделов медучреждений проходить фиктивные платные курсы. По данным, Шишмарева получила более 8 млн рублей.

Чиновница полностью отрицала свою вину и старалась помочь следствию в расследовании.

"Никаких действий я не совершала. И я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия, все мои решения и письма, которые я направляла в медучреждения", – цитирует ее "KF".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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