В Татарстане нашли мертвой замминистра здравоохранения

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Елену Шишмареву обнаружили мертвой у себя в квартире, передает портал "Бизнес Online" со ссылкой на источник.
При этом никаких подробностей случившегося не приводится.
Агентство NEWS-R утверждает, что Елена совершила суицид. Ее должны были допросить в Следственном комитете в ближайшее время. Однако официально информацию о случившемся никто не подтвердил.
Райсуд Казани отправил Шишмареву под домашний арест до 1 апреля. Ее подозревали в хищении бюджетных средств. Следователи предполагали, что чиновница вынуждала сотрудников экономических отделов медучреждений проходить фиктивные платные курсы. По данным, Шишмарева получила более 8 млн рублей.
Чиновница полностью отрицала свою вину и старалась помочь следствию в расследовании.
"Никаких действий я не совершала. И я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия, все мои решения и письма, которые я направляла в медучреждения", – цитирует ее "KF".
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