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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Фото: vk.com/spb_today
Пострадали три человека

В Санкт-Петербурге в жилом доме произошел взрыв. В результате выбито 10 окон. Также повреждения от осколков получили припаркованные машины.

Здание еще строится и не подключено к газу, поэтому версия о взрыве бытового газа исключена, передает Nation-news.


Однако в пресс-службе городского управления МЧС заявили, что причиной произошедшего стали газовые баллоны.

"На [улице] Репищева, дом 10, по предварительным данным, [произошел] взрыв газового баллона при установке натяжных потолков", – цитирует ТАСС.


Телеграмм-канал Mash сообщает, что ЧП случилось во время монтажных работ. Сильные ожоги получили 3 человека. Кроме того, повреждены 300 кв. м помещений, обрушился один из лифтов.

В соцсетях появилось первое видео инцидента.

Также кадры опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

На место уже прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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