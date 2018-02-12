В США разбился вертолет с иностранцами
Стали известны имена погибших при крушении вертолета. Их назвал представитель МИД Великобритании.
Это Бекки Добсон, Джейсон Хилл и Стюарт Хилл. Им от 27 до 32 лет. Они погибли, когда туристический вертолет рухнул на землю, сообщает Управление полиции штата Хуалапай.
Трое других британцев, которых назвала полиция, а также 42-летний пилот Скотт Бут, были доставлены в университетский медицинский центр в Лас-Вегасе, штат Невада. Это Элли Милворд, 29 лет, Джонатан Удаль, 32 лет и Дженнифер Бархам, 39 лет.
Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Семьям шести британцев МИД Британии оказывает поддержку. "Мы находимся в тесном контакте с экстренными службами США", – рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
Обстоятельства крушения на Западном краю каньона пока все еще неизвестны. Проведению расследования на месту крушения "мешали суровые погодные условия", пояснил начальник полиции Hualapai Фрэнсис Брэдли.
Eurocopter EC130, по словам представителя Федерального авиационного управления Аллена Кеницера, получил значительные повреждения.
Фотограф из Лас-Вегаса стал очевидцем катастрофы. Делая свадебную съемку, он услышал, как люди кричали, видел, как они бегут к краю оврага, и последовал туда же. По его словам, "был вертолет, пламя, дым", а затем "два или три небольших взрыва".
Из-за сложного ландшафта местности, темноты и сильного ветра спасатели не сразу смогли добраться до обломков вертолета. И оставшиеся в живых были вывезены из каньона не сразу.
Экскурсионный вертолет рухнул поблизости от Гранд-Каньона в 17:20 в субботу, 10 февраля, по местному времени (03:20 мск, в воскресенье, 11 февраля) .
Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась
Сценарий праздника держался в строгом секрете
Рубль спасли американцы
Обвал фондовых индексов неожиданно укрепил российскую валюту
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина