В США разбился вертолет с иностранцами

Среди жертв крушения экскурсионного воздушного судна недалеко от Гранд-Каньона были британцы

Стали известны имена погибших при крушении вертолета. Их назвал представитель МИД Великобритании.

Это Бекки Добсон, Джейсон Хилл и Стюарт Хилл. Им от 27 до 32 лет. Они погибли, когда туристический вертолет рухнул на землю, сообщает Управление полиции штата Хуалапай.

Трое других британцев, которых назвала полиция, а также 42-летний пилот Скотт Бут, были доставлены в университетский медицинский центр в Лас-Вегасе, штат Невада. Это Элли Милворд, 29 лет, Джонатан Удаль, 32 лет и Дженнифер Бархам, 39 лет.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Семьям шести британцев МИД Британии оказывает поддержку. "Мы находимся в тесном контакте с экстренными службами США", – рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Обстоятельства крушения на Западном краю каньона пока все еще неизвестны. Проведению расследования на месту крушения "мешали суровые погодные условия", пояснил начальник полиции Hualapai Фрэнсис Брэдли.

Eurocopter EC130, по словам представителя Федерального авиационного управления Аллена Кеницера, получил значительные повреждения.

Фотограф из Лас-Вегаса стал очевидцем катастрофы. Делая свадебную съемку, он услышал, как люди кричали, видел, как они бегут к краю оврага, и последовал туда же. По его словам, "был вертолет, пламя, дым", а затем "два или три небольших взрыва".

Из-за сложного ландшафта местности, темноты и сильного ветра спасатели не сразу смогли добраться до обломков вертолета. И оставшиеся в живых были вывезены из каньона не сразу.

Экскурсионный вертолет рухнул поблизости от Гранд-Каньона в 17:20 в субботу, 10 февраля, по местному времени (03:20 мск, в воскресенье, 11 февраля) .