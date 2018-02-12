Ми-8 разбился под Томском
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском. На его борту была женщина, которую экипаж должен был доставить в ближайшую больницу. Однако в полете по неизвестной причине что-то произошло, и воздушное судно вынуждено было немедленно садиться, сообщает телеграмм-канал Mash.
При посадке вертолет загорелся. Кроме того, погибли два человека – оба пилоты. Пострадали шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка, приводит данные телеканал "360".
При этом мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин заявил, что в результате происшествия никто не погиб.
"К нам поступила информация о необходимости оказания срочной помощи в связи с происшествием в 42 километрах от райцентра Александровское. Речь пока идет о шести пострадавших", – цитирует РИА "Новости".
Стоит отметить, что вертолет транспортировал пациентку, которая ранее в состоянии аффекта подожгла свой дом. В результате жилище сгорело, но виновница (и пострадавшая) осталась жива. При жесткой посадке вертолета она не пострадала.
Знаменитый российский режиссер потерял сына
Дмитрий Соловьев, сыгравший в фильме "Нежный возраст", скончался на 44 году жизни
Украинский шпион в Крыму работал на США
Гражданин Незалежной собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их за рубеж
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина