Пострадали 6 человек

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском. На его борту была женщина, которую экипаж должен был доставить в ближайшую больницу. Однако в полете по неизвестной причине что-то произошло, и воздушное судно вынуждено было немедленно садиться, сообщает телеграмм-канал Mash.

При посадке вертолет загорелся. Кроме того, погибли два человека – оба пилоты. Пострадали шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка, приводит данные телеканал "360".

При этом мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин заявил, что в результате происшествия никто не погиб.

"К нам поступила информация о необходимости оказания срочной помощи в связи с происшествием в 42 километрах от райцентра Александровское. Речь пока идет о шести пострадавших", – цитирует РИА "Новости".

Стоит отметить, что вертолет транспортировал пациентку, которая ранее в состоянии аффекта подожгла свой дом. В результате жилище сгорело, но виновница (и пострадавшая) осталась жива. При жесткой посадке вертолета она не пострадала.