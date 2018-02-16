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В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки

В городе Московском случилось чудовищное происшествие.

Воспитатели детсада вывели детей на прогулку. После этого все вернулись обратно в помещение, однако одной девочки не было. Взрослые обнаружили пропажу лишь спустя два часа. Они стали искать ее. Девочку нашли в большом сугробе, она уже не дышала, сообщает Telegram-канал Mash.

Воспитатели немедленно вызвали "скорую помощь", однако врачи не смогли спасти трехлетнего ребенка. Сотрудники детсада так и не объяснили следователям, почему не досмотрели за девочкой. Причиной смерти стало переохлаждение.

При этом руководители учреждения придерживаются другой версии. Они утверждают, что ребенку стало плохо во время прогулки. Воспитатели пытались оказать первую помощь, однако не смогли этого сделать, после чего девочка умерла.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в причинах инцидента.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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