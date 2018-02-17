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Под Петербургом поезд врезался в туристический автобус

Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com
Пассажиры успели выйти, пострадал только водитель

Частный автобус с московскими номерами, перевозивший 15 человек, столкнулся с поездом "Ласточка" на железнодорожном перегоне между Зеленогорском и Рощино в Ленобласти.

По  информации РИА Новости, задержка в движении после происшествия составила около 50 минут.

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В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что столкновение произошло из-за попытки водителя проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора.

Однако телеграм-канал Mash пишет, что когда автобус подъехал к переезду рядом с поселком Рощина, там горел зеленый свет. Автобус продолжил ехать, но как только оказался на рельсах, шлагбаумы с обеих сторон закрылись.

Водитель велел всем срочно покинуть салон, а сам не успел. В результате столкновения поезда с автобусом он получил травму головы.
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