Самолет с 60 пассажирами упал в Иране
Самолет авиакомпании Aseman Airlines , выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в воскресенье в провинции Исфахан в центральной части страны. Он упал в районе населенного пункта Семиром.
Телеканал Press TV передал со ссылкой на свидетелей происшествия, что несколько человек могли выжить в катастрофе. Очевидцы рассказали, как самолет пытался совершить экстренную посадку вблизи ферм.
Однако позднее появилась информация о том, что выживших в катастрофе нет.
На борту находились 66 человек: 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается, что воздушное судно пропало с экранов радаров вскоре после взлета.
К месту крушения направлен спасательный вертолет, но он не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.
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