Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Самолет с 60 пассажирами упал в Иране

Фото: GLOBAL LOOK press/Charlotte Graham
По сообщениям очевидцев, пилоты пытались совершить экстренную посадку на территории ферм

Самолет авиакомпании Aseman Airlines , выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в воскресенье в провинции Исфахан в центральной части страны. Он упал в районе населенного пункта Семиром.

Телеканал Press TV передал со ссылкой на свидетелей происшествия, что несколько человек могли выжить в катастрофе. Очевидцы рассказали, как самолет пытался совершить экстренную посадку вблизи ферм.

По теме

Однако позднее появилась информация о том, что выживших в катастрофе нет.

На борту находились 66 человек: 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается, что воздушное судно пропало с экранов радаров вскоре после взлета.

К месту крушения направлен спасательный вертолет, но он не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Любимые россиянами курорты подорожали вдвое

Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным

В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей