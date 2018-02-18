Самолет с 60 пассажирами упал в Иране

По сообщениям очевидцев, пилоты пытались совершить экстренную посадку на территории ферм

Самолет авиакомпании Aseman Airlines , выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в воскресенье в провинции Исфахан в центральной части страны. Он упал в районе населенного пункта Семиром.

Телеканал Press TV передал со ссылкой на свидетелей происшествия, что несколько человек могли выжить в катастрофе. Очевидцы рассказали, как самолет пытался совершить экстренную посадку вблизи ферм.

Однако позднее появилась информация о том, что выживших в катастрофе нет.



На борту находились 66 человек: 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается, что воздушное судно пропало с экранов радаров вскоре после взлета.

К месту крушения направлен спасательный вертолет, но он не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.