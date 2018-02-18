Житель Кизляра расстрелял прихожанок церкви Георгия Победоносца

Неизвестный расстрелял выходивших из храма прихожан и был уничтожен ответным огнем

"Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

По информации собеседника агентства, вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по выходившим из церкви Георгия Победоносца, где прихожане, в основном женщины, собрались в Прощеное Воскресенье.

Он убил четверых женщин и ранил еще пятерых человек: трех женщин и двух дежуривших у церкви сотрудников правоохранительных органов.

Телеграм-канал Mash сообщил, что все погибшие – женщины, местные жительницы, и опубликовал список имен. Погибли Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Ирина Сосикова; четвертая жертва пока не опознана.

Состояние раненых предварительно оценивалось как средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения, рассказали в республиканском минздраве.

Позднее стало известно, что одна из раненых, Вера Блинникова 1958 года рождения, скончалась во время операции.



Преступник был уничтожен ответным огнем дежуривших на месте бойцов Росгвардии и полиции.

По информации источника РИА Новости, он не состоял на учете в правоохранительных органах и не был приверженцем радикальных исламистских течений.

В Следственном комитете сообщили, что стрелком оказался 22-летний местный житель. У него обнаружены охотничье ружье, патроны и нож.