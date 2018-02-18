Житель Кизляра расстрелял прихожанок церкви Георгия Победоносца
"Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.
По информации собеседника агентства, вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по выходившим из церкви Георгия Победоносца, где прихожане, в основном женщины, собрались в Прощеное Воскресенье.
Он убил четверых женщин и ранил еще пятерых человек: трех женщин и двух дежуривших у церкви сотрудников правоохранительных органов.
Телеграм-канал Mash сообщил, что все погибшие – женщины, местные жительницы, и опубликовал список имен. Погибли Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Ирина Сосикова; четвертая жертва пока не опознана.
Состояние раненых предварительно оценивалось как средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения, рассказали в республиканском минздраве.
Позднее стало известно, что одна из раненых, Вера Блинникова 1958 года рождения, скончалась во время операции.
По информации источника РИА Новости, он не состоял на учете в правоохранительных органах и не был приверженцем радикальных исламистских течений.
В Следственном комитете сообщили, что стрелком оказался 22-летний местный житель. У него обнаружены охотничье ружье, патроны и нож.
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