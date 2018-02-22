В Петербурге предотвратили теракт
В четверг, 22 февраля, сотрудники ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракты в Санкт-Петербурге.
В ведомстве уточнили, что он хотел устроить взрывы на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Его личность не разглашается. Другие подробности раскрываются, передает РИА "Новости".
В декабре ФСБ также предотвратила теракт в Петербурге, арестовав несколько человек. Они хотели устроить бойню в Казанском соборе.
В апреле 2017 г. в метро Северной столицы произошел взрыв. В результате погибло 15 человек и около 100 получили ранения.
При этом подозреваемые жаловались на пытки со стороны сотрудников полиции.
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