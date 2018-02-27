"Трасса смерти" в Башкирии унесла 12 жизней
На федеральной трассе М-5 в Башкирии столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter, в результате чего оба улетели в кювет. При этом пассажирский автобус, где находилось около 12 человек, был опрокинут на бок.
Согласно последним данным, в результате ДТП погибли девять человек.
По уточненным данным, один из водителей не справился с управлением, что повлекло к гибели девяти человек, а не семи, как сообщалось ранее, такую информацию донесли работники регионального МВД. Также известно о четырех пострадавших, которые находятся на госпитализации.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства ДТП и личности погибших. Выехало 22 единицы техники, работают 78 человек. Движение производится в штатном режиме в двух направлениях.
Отметим, что это второе страшное происшествие за один день на одной и той же трассе. Ранее, около часа дня, две фуры врезались друг в друга, в результате произошло возгорание, сообщает Bash.News. Погибло три человека. По предварительной версии, водитель одной из фур заснул за рулем и выехал на встречную полосу.
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