В Уральских горах могла произойти еще одна трагедия

Три недели не выходит на связь турист из Екатеринбурга Александр Андреев, отправившийся в одиночный поход на перевале Дятлова. Никакой информации о пропавшем нет ни у родственников, ни у спасателей.

Как сообщает "URA.RU" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Андреев в Ивдельском поисково-спасательном отряде не регистрировался, о нем знают только со слов его родственников, обратившихся к спасателям.

Перевал Дятлова приобрел печальную известность после того, как в 1959 г. там погибла группа студентов. С того времени на перевале время от времени гибнут люди. Последней жертвой роковых гор стал в сентябре прошлого года турист из Кемерово Сергей Соромотин.

