Страшный пожар в Подмосковье унес жизни людей

Есть жертвы и пострадавшие, в числе которых есть дети

В Раменском загорелась многоэтажка. Жильцы спасались от огня, выпрыгивая из окон.

Люди, стоящие у здания, пытались поймать их и вещи, которые они сбрасывали с балконов.

Источник в экстренных службах сообщил о двух погибших в результате пожара. Также есть несколько пострадавших.

"Спасаясь от пожара, несколько человек выпрыгнули из окна. Они госпитализированы", – цитирует его ТАСС.

При этом он опроверг информацию о том, что в квартире произошел взрыв. Ранее СМИ утверждали, что причиной возгорания стал бытовой газ.

Пожар удалось локализовать. На месте работали 4 единицы техники, передает телеканал "360".