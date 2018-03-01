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Страшный пожар в Подмосковье унес жизни людей

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com/mchs_mo
Есть жертвы и пострадавшие, в числе которых есть дети

В Раменском загорелась многоэтажка. Жильцы спасались от огня, выпрыгивая из окон.

Люди, стоящие у здания, пытались поймать их и вещи, которые они сбрасывали с балконов.


Источник в экстренных службах сообщил о двух погибших в результате пожара. Также есть несколько пострадавших.

"Спасаясь от пожара, несколько человек выпрыгнули из окна. Они госпитализированы", – цитирует его ТАСС.

При этом он опроверг информацию о том, что в квартире произошел взрыв. Ранее СМИ утверждали, что причиной возгорания стал бытовой газ.

Пожар удалось локализовать. На месте работали 4 единицы техники, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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