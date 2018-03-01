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На Москве-реке вспыхнул крупный теплоход

Кадр youtube.com
На юге столицы бушует крупный пожар

В Москве загорелся трехпалубный прогулочный корабль, пришвартованный у Нагатинской набережной.

По сообщению Телеграм-канала Mash, огонь охватил 800 кв. метров. На месте ЧП уже работает пожарный корабль, спасатели опасаются, что огонь может перекинуться настоящие рядом суда.

На сайте столичного управления МЧС сообщается, что людей на судне нет, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров. Сейчас пожарно-спасательные подразделения тушат огонь и отбуксировали на безопасное место пришвартованное рядом с горящим кораблем судно. К месту пожара направлен многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

По сообщению РЕН ТВ, с горящего теплохода слышны хлопки – возможно, на судне взрываются баки с топливом. По данным источника, корабль был заправлен 7 т топлива. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.


Валентина МАЙОРОВА
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