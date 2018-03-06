Маньяк в погонах умрет в тюрьме
Во вторник, 6 марта, в Новосибирском областном суде прошло заседание по делу бывшего милиционера. Преступник признан вменяемым и приговорен к пожизненному сроку заключения.
"Признать Чуплинского Евгения Александровича виновным… Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбытием наказания в колонии особого режима", – сказала судья Людмила Билюкова, ее цитирует РИА "Новости".
Сразу после заседания 52-летний бывший милиционер-сатанист заявил, что обязательно будет обжаловать приговор.
В Сети предположили, что осужденный, скорее всего, попадет в колонию строгого режима в Соль-Илецке, известную как "Черный дельфин". Он станет там 864-м заключенным, пишет портал vn.ru.
Чуплинский обвинялся в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 г. в Новосибирске. Свои действия он объяснил желанием "очистить" город от проституток.
Заседание суда присяжных признало его вину еще 28 февраля, но огласили приговор только сегодня. Преступник жестоко расправлялся со своими жертвами, расчленял тела, а после оставлял их в месте, где их могли бы быстро найти.
Чтобы схватить убийцу, следователям понадобилось 10 лет. За это время были опрошены более 3 тысяч свидетелей, собраны ДНК-материал почти 5 тысяч мужчин, а также сделано 300 генетических экспертиз.
В руки полиции Чуплинский попал в апреле 2016 года. Первое время он сотрудничал со следствием и сознался в убийстве женщин, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам, рассказал телеканалу "360" сотрудник пресс‐службы СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Однако потом отказался от своих слов.
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