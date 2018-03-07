В Чечне разбился вертолет
Число погибших в настоящее время уточняется. СМИ постоянно обновляют информацию о количестве жертв.
По последним данным, два человека в катастрофе выжили, еще двое погибли, судьба четырех неизвестна. Ранее ТАСС сообщал о 8 жертвах. Собеседник агентства сказал, что на борту Ми-8 могли быть до 10 человек, включая членов экипажа.
Источник в силовых структурах Чечни рассказал РИА "Новости", что на борту Ми-8 находились 9 человек, погибли как минимум пять. Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины ЧП выясняются, официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
МЧС подтвердило "РЕН ТВ" информацию о крушении вертолета.
Telegram-канал Mash сообщил, что катастрофа Ми-8 произошла на российско-грузинской границе возле села Шатой. По неподтвержденным данным, на борту находились от 10 до 12 человек, двое погибли, еще один был ранен. Рядом с местом падения вертолета сейчас проводятся учения МЧС, поэтому спасатели и 5 единиц спецтехники оперативно отправились на место происшествия.
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина