Ми-8 принадлежал Погранслужбе ФСБ

Число погибших в настоящее время уточняется. СМИ постоянно обновляют информацию о количестве жертв.

По последним данным, два человека в катастрофе выжили, еще двое погибли, судьба четырех неизвестна. Ранее ТАСС сообщал о 8 жертвах. Собеседник агентства сказал, что на борту Ми-8 могли быть до 10 человек, включая членов экипажа.

Источник в силовых структурах Чечни рассказал РИА "Новости", что на борту Ми-8 находились 9 человек, погибли как минимум пять. Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины ЧП выясняются, официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

МЧС подтвердило "РЕН ТВ" информацию о крушении вертолета.



Telegram-канал Mash сообщил, что катастрофа Ми-8 произошла на российско-грузинской границе возле села Шатой. По неподтвержденным данным, на борту находились от 10 до 12 человек, двое погибли, еще один был ранен. Рядом с местом падения вертолета сейчас проводятся учения МЧС, поэтому спасатели и 5 единиц спецтехники оперативно отправились на место происшествия.