В пригороде Хабаровска нашли мешок с отрубленными руками

Страшную находку вытащили из протоки Бешенная

В найденном мешке находились 26 пар отрубленных кистей рук.

Останки обнаружили во время обследования береговой линии реки Амур после сообщения о том, что на берегу была найдена человеческая рука, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он добавил, что в настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.

По информации портала "Лента.ру", отрубленные кисти оказались в реке из-за нарушения правил утилизации медицинских отходов сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы. Как пояснил источник издания в силовых структурах, кисти отсекают в морге у неопознанных тел, чтобы снять с них отпечатки пальцев и проверить по базе.