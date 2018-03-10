В Краснодаре обрушилась стена дома после взрыва газа

Рухнули перекрытия и три балкона

Взрыв бытового газа прогремел в субботу в кирпичной пятиэтажке на Славинской улице.

"После взрыва на пятом этаже рухнула наружная стена", – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение внешней стены одной квартиры, железобетонных перекрытий кровли и обрушение трех балконов", – уточнили позже в оперативном штабе.

ТАСС добавляет, что в результате взрыва пострадали шесть человек, они госпитализированы.Среди пострадавших – 9-летний ребенок.



Информации о погибших пока нет.

На месте работают семь бригад скорой помощи, разворачивается штаб.