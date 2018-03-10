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В Краснодаре обрушилась стена дома после взрыва газа

Кадр youtube.com
Рухнули перекрытия и три балкона

Взрыв бытового газа прогремел в субботу в кирпичной  пятиэтажке на Славинской улице.

"После взрыва на пятом этаже рухнула наружная стена", – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение внешней стены одной квартиры, железобетонных перекрытий кровли и обрушение трех балконов", – уточнили позже в оперативном штабе.


ТАСС добавляет, что в результате взрыва пострадали шесть человек, они госпитализированы.Среди пострадавших – 9-летний ребенок.

Информации о погибших пока нет.

На месте работают семь бригад скорой помощи, разворачивается штаб.

Отдел информации
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