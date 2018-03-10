В Москве совершено жестокое убийство на почве ревности

Подозреваемому назначена судебно-медицинская экспертиза

Двое знакомых повздорили из-за женщины, и один из них в приступе ревности зарезал оппонента. Пострадавший погиб на месте.

Конфликт произошел вечером 9 марта в квартире дома на Кленовом бульваре.

"В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес ранее знакомому 28-летнему мужчине не менее пяти ударов ножом в область туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте", – сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

Подозреваемый задержан, по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье "Убийство", передает РИА Новости.