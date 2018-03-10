В ведущего Первого канала плюнул украинский десантник
Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин стал жертвой провокации со стороны военнослужащего ВСУ Валерия Ананьева.
Инцидент, о котором Ананьев подробно рассказал в своем Facebook, произошел в итальянской Вероне. Когда именно – украинец не уточнил.
Роковая встреча произошла в центре Вероны. Ананьев увидел человека, похожего на Шейнина, который с женой зашел в аптеку.
Он тоже туда зашел, встал сзади и услышал, что пара разговаривает по-русски."Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", — рассказывает Ананьев. Он вышел и стал дожидаться Шейнина на улице, а когда тот появился, начал провоцировать его на конфликт.
Телеведущий на провокации реагировать не стал, чем вывел украинца из себя. "Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться", – говорит Ананьев.
По словам десантника, им "овладели инстинкты", но он побоялся устраивать драку в центре города и только "плюнул издали" в российского журналиста. А теперь "молит Бога", чтобы встретиться с Шейниным в безлюдном месте.
Шейнин в ответ на истеричный рассказ украинца поделился своей версией случившегося. По его словам, нападения не было. "Подошел какой-то не совсем уравновешенный, видимо, психически человек. Сказал мне, что если бы мы были в другом месте, он бы меня убил. На что я ответил: "Ну так мы же не в другом месте". После чего человек начал плеваться, на этом весь его "героизм" закончился. Я развернулся и ушел", – рассказал телеведущий сайту "Звезды".
Он добавил, что испытывает лишь жалость к этому человеку, которого воспринимает как "символ сегодняшней заболевшей Украины".
Артем Шейнин с августа 2016 года является ведущим ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.В октябре 2016 года он в прямом эфире признался, что ему приходилось убивать людей. В середине 1980-х годов Шейнин служил в Афганистане и участвовал в боевых действиях.
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