Трагедия произошла в Истринском районе

В воскресенье, 11 марта, в поселке Курсаково было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами, характерными при укусах собак, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областной главк Следственного комитета.

С такими же ранами в местную больницу поступила 24-летняя девушка. По информации агентства, она находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что тело молодого человека 1999 года рождения было найдено в воскресенье на Железнодорожной улице. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На месте работают сотрудники службы по отлову животных.