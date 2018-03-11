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В Подмосковье бродячие собаки насмерть загрызли юношу

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Wackerhagen
Трагедия произошла в Истринском районе

В воскресенье, 11 марта, в поселке Курсаково было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами, характерными при укусах собак, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областной главк Следственного комитета.

С такими же ранами в местную больницу поступила 24-летняя девушка. По информации агентства, она находится в тяжелом состоянии.

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В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что тело молодого человека  1999 года рождения было найдено в воскресенье на Железнодорожной улице. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На месте работают сотрудники службы по отлову животных.
Отдел информации
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