В Катманду рухнул пассажирский лайнер
Самолет авиакомпании US-Bangla из Бангладеш, по предварительной информации, не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, упал на футбольное поле близ аэропорта и загорелся. Об этом сообщает Dailystar.
Спасатели уже обнаружили тела погибших, пишет France-Presse со ссылкой на представителя непальских властей. "Мы только что извлекли из обломков погибших и пострадавших", – заявил он. Издание Kathmandu Tribune сообщало о 7 погибших и 18 раненых. Позже появились данные окак минимум 38 жертвах.
По предварительным данным, россиян в самолете не было. Об этом РИА "Новости" заявили в российском посольстве в Непале.
В ближайшие больницы госпитализированы 17 пассажиров, об этом отмечает Kathmandu Post.
На борту находились 67 пассажиров, пишет Doordarshan News. В самолете также были 4 члена экипажа, уточняет Nagarik News.
Первые видеокадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.
Крушение могло произойти из-за технического сбоя на борту, заявили в администрации аэропорта.
Разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400, которому было уже 17 лет, передает Flightradar24.
Администрация аэропорта отменила все запланированные на понедельник рейсы, передает РИА "Новости".
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