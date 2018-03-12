Бизнесмену Саввиди грозит тюрьма за хулиганство
Чемпионат Греции по футболу приостановлен после того, как владелец одного из клубов суперлиги выбежал на поле и угрожал судье пистолетом.
Ивану Саввиди, хозяину клуба ПАОК, не понравилось, что судья не засчитал гол из офсайда, забитый афинскому клубу АЕК, сообщает ВВС. Прокуратура Салоников уже выдала ордер на его арест.
Игроки АЕК поспешно покинули футбольное поле, опасаясь за свои жизни. Заместитель министра спорта Греции Гиоргос Василиадис экстренно встретился с премьер-министром Алексисом Ципрасом и объявил об отмене всех матчей суперлиги.
ФИФА и УЕФА уже осудили инцидент, подчеркнув при этом, что все дисциплинарные меры должна принимать Греческая футбольная ассоциация.
Иван Саввиди – российский предприниматель греческого происхождения, получил греческое гражданство в 2013 году. Представитель пресс-службы Саввиди сообщила РБК, что бизнесмен не угрожал "оружием тренеру или еще кому-то".
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