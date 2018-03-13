Жилой дом в Петербурге сотряс взрыв

От взрывной волны обрушилась стена

В Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошел мощный хлопок.

По информации Mash, данных о погибших и пострадавших пока нет. В здании обвалился целый пролет, сообщает 78.ru. Очевидцы говорят, что из-под завалов дома слышны крики людей о помощи.

"Тряхануло так, что в соседней девятиэтажке стены задрожали", – рассказал "Росбалту" один из свидетелей происшествия. По данным "112", в нескольких квартирах бушует пожар, пострадал мужчина 35 лет.

В социальных сетях очевидцы отмечают, что звук взрыва был слышен в нескольких кварталах от дома. Многоэтажный панельный дом, в котором произошло ЧП, был построен в 1971 г., в нем проживает 626 человек, пишет "Российская газета".

"Интерфакс" со ссылкой на источник в службе технического надзора Северной столицы сообщает, что в здании повреждены 3 этажа – с седьмого по девятый. Собеседник агентства в службе "скорой помощи" Петербурга рассказал, что в результате взрыва пострадали 2 человека.

Последствия ЧП ликвидируют 15 единиц техники и 86 человек спасателей МЧС.