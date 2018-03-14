Экскаватор раздавил электричку в Москве

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Инцидент произошел на северо-востоке столицы между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.
Как сообщил источник агентства "Москва" в экстренных службах города, строительная техника рухнула на поезд с моста, который проходит над железнодорожными путями.
"В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется", – рассказал источник.
С места происшествия появилось видео, опубликованное "РЕН ТВ".
Информация о пострадавших пока уточняется
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