Экскаватор раздавил электричку в Москве

Информация о пострадавших пока уточняется

Инцидент произошел на северо-востоке столицы между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.

Как сообщил источник агентства "Москва" в экстренных службах города, строительная техника рухнула на поезд с моста, который проходит над железнодорожными путями.

"В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется", – рассказал источник.

С места происшествия появилось видео, опубликованное "РЕН ТВ".