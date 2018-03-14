Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экскаватор рухнул на электричку в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press
Информация о пострадавших пока уточняется

Инцидент произошел на северо-востоке столицы между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.

Как сообщил источник агентства "Москва" в экстренных службах города, строительная техника рухнула на поезд с моста, который проходит над железнодорожными путями.

"В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется", – рассказал источник.

С места происшествия появилось видео, опубликованное "РЕН ТВ".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Экскаватор раздавил электричку в Москве

Информация о пострадавших пока уточняется

Умер режиссер "Небесных ласточек"

Питерский театральный и киноавтор Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей