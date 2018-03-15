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До конца не ясно, что случилось на борту этого транспортного самолета в 12 км от Якутска днем 15 марта. Однако на земле обнаружены несколько вырванных из его фюзеляжа кусков.
К счастью, никто не пострадал. Экипаж сразу же развернул самолет и благополучно совершил посадку.
На взлете у Ан-12 авиакомпании "Нимбус", следовавшего из Якутска в Красноярск во время набора высоты сломалась створка грузового люка, она свалилась на территорию авторынка, где нет ни построек, ни машин.
По данным Telegram -канала "Следком", это произошло из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл. слитках весом около 9,3 тонны.
Большая часть золота вывалилась из самолета. Сейчас драгметалл пытаются собрать на взлетной полосе и по всей прилегающей окрестности.
Уже найдены 172 слитка. Каждый из них весит 20 кг, отмечает Telegram-канал Mash.
Стоимость всего золота, которое находилось на борту самолета, – 21 млрд 600 млн рублей.
На летном поле в аэропорту выставлено оцепление. Силовики ведут усиленное наблюдение за пассажирами. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
К вылету Ан-12 готовили техники из его экипажа, пишет YakutiaMedia.ru. По словам специалистов, самолет был полностью исправен.
Информация о пострадавших пока уточняется
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