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Культовая рок-группа разбилась в ДТП

Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Пострадавшие музыканты "Пикника" не доехали на концерт в Рязань

Участники рок-группы "Пикник", выехав на очередное выступление, попали в страшную аварию во Владимирской области. Поэтому запланированный на 16 марта концерт коллектива был отменен.

По некоторым данным, авария произошла на автодороге Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, там столкнулись три транспортных средства. Водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

Более точные причины ДТП пока выясняются. Музыканты и администратор "Пикника", с тяжелыми травмами, были доставлены в больницу. 

Большинство участников группы пострадали от ушибов, ссадин и сотрясения головного мозга. Барабанщик Леонид Кирнос получил перелом позвоночника.

Бас-гитарист и бэк-вокалист "Пикника" Марат Корчемный успокоил своих поклонников, сообщив, что несмотря на серьезность травм, жизни музыкантов ничто не угрожает.

"Вроде все живы. Ехали в Рязань на концерт, и со встречной в нас влетел автомобиль. Ту машину занесло, и она в нас вписалась. Мы госпитализированы, находимся в госпитале в Гусь-Хрустальном. Пролежим здесь до понедельника, а потом видно будет", – рассказал Корчемный радиостанции "Говорит Москва".  

В итоге, жертвами аварии стали семь человек. Управляющий автомобилем Honda, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen – музыканты "Пикник".

В ближайшее время артисты выступать не будут, об этом сообщил представитель группы Виктор Домбровский. 


Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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