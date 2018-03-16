Россияне и украинцы угодили в "мясорубку" в Грузии

Госпитализировано 8 человек

В результате аварии на канатной дороге в грузинском Гудаури пострадали два гражданина России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Давид Сергеенко.

"Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один – Швеции, два – России и один гражданин Грузии", – приводит РИА "Новости" слова чиновника. По данным агентства, состояние пострадавших не тяжелое. Хуже всего пришлось беременной шведке и одному украинцу – у него травма головы и перелом руки. Их обоих везут в больницу Тбилиси. Остальные госпитализированы в местной клинике.

На многочисленных видео, которые тут же появились в Сети, видно, что канатная дорога словно взбесилась. Кресла покатились вниз с бешеной скоростью, в результате туристы падали с высоты или врезались в предыдущее сиденье на нижней станции канатки.

Когда движение наконец было остановлено, часть туристов застряла на высоте, и им пришлось дожидаться спасателей, болтаясь в воздухе.

Грузинские правоохранители уже возбудили дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта". По предварительной версии, авария произошла из-за внезапного отключения электроэнергии.