Россиянка разбилась при бегстве от иностранца-насильника
В Дубаи россиянка Катя подверглась домогательствам со стороны незнакомца и смогла скрыться от него, но получила серьезную травму.
Девушка приехала в эту страну по контракту работать моделью. Там на нее обратил внимание иностранец. Катя непонятным образом оказалась с ним в одном номере. Иностранец домогался, но получил отказ. Не выдержав этого, он накинулся на модель, пытаясь ее убить, пишет "Комсомольская правда".
Катя не нашла другого выхода и выпрыгнула из окна. Она осталась жива, однако получила перелом позвоночника и теперь не может самостоятельно передвигаться.
Преступника задержали в аэропорту Дубая.
Генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе рассказал, что пострадавшей окажут всю необходимую помощь, однако о деталях происшествия он не сообщил.
"Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию", – цитирует его РИА "Новости".
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