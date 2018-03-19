Модель из Иркутска выпрыгнула из окна отеля в Дубае, спасаясь от насильника

В Дубаи россиянка Катя подверглась домогательствам со стороны незнакомца и смогла скрыться от него, но получила серьезную травму.

Девушка приехала в эту страну по контракту работать моделью. Там на нее обратил внимание иностранец. Катя непонятным образом оказалась с ним в одном номере. Иностранец домогался, но получил отказ. Не выдержав этого, он накинулся на модель, пытаясь ее убить, пишет "Комсомольская правда".

Катя не нашла другого выхода и выпрыгнула из окна. Она осталась жива, однако получила перелом позвоночника и теперь не может самостоятельно передвигаться.

Преступника задержали в аэропорту Дубая.

Генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе рассказал, что пострадавшей окажут всю необходимую помощь, однако о деталях происшествия он не сообщил.

"Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию", – цитирует его РИА "Новости".