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В Кишиневе прогремел взрыв

Кадр youtube.com
Это произошло в центре молдавской столицы у входа в продуктовый магазин

Сначала поступили данные о том, что на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, напротив входа на Армянское кладбище, взорвалась граната.

Полиция находится на месте ЧП, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе. Центр города оцеплен.


По неофициальной версии, взорваться мог бытовой газ, пишет Sputnik Moldova. Однако это опровергли очевидцы.

По их словам, между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной вспыхнула ссора, после того как покупатель не смог бесплатно забрать какой-то товар. 

"Женщина отказалась дать ему алкогольные напитки", – сказали свидетели. Мужчина вышел за дверь и взорвал гранату.

Погибли он и случайный прохожий, который в тот момент находился поблизости. Двое в магазине -продавщица и еще один человек -  ранены.

Расследуются причины и обстоятельства произошедшего. 

Случившееся не было спланированным актом, заявил глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь. Звонок о ЧП поступил в 11:08, сообщил он.

Полиция, саперы, прокурор столичного сектора Центр и руководитель управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза сразу выехали на место происшествия.

Мужчина, по словам Пынзаря, вошел в магазин, взял десять пачек сигарет и хотел уйти. На требование заплатить он ответил отказом. А "в этот момент из рюкзака или руки у него выпало не установленное на данный момент взрывное устройство".

Яна ЕГОРОВА
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