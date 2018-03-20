В Кишиневе прогремел взрыв
Сначала поступили данные о том, что на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, напротив входа на Армянское кладбище, взорвалась граната.
Полиция находится на месте ЧП, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе. Центр города оцеплен.
По неофициальной версии, взорваться мог бытовой газ, пишет Sputnik Moldova. Однако это опровергли очевидцы.
По их словам, между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной вспыхнула ссора, после того как покупатель не смог бесплатно забрать какой-то товар.
"Женщина отказалась дать ему алкогольные напитки", – сказали свидетели. Мужчина вышел за дверь и взорвал гранату.
Погибли он и случайный прохожий, который в тот момент находился поблизости. Двое в магазине -продавщица и еще один человек - ранены.
Расследуются причины и обстоятельства произошедшего.
Случившееся не было спланированным актом, заявил глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь. Звонок о ЧП поступил в 11:08, сообщил он.
Полиция, саперы, прокурор столичного сектора Центр и руководитель управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза сразу выехали на место происшествия.
Мужчина, по словам Пынзаря, вошел в магазин, взял десять пачек сигарет и хотел уйти. На требование заплатить он ответил отказом. А "в этот момент из рюкзака или руки у него выпало не установленное на данный момент взрывное устройство".
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