В Мурманске обрушился дом
В Мурманске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились три этажа здания. РИА "Новости" сообщает об одном погибшем, его придавило упавшей плитой, и пяти пострадавших.
"По ул. Свердлова д. 6, к.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3,4,5 этажей", – заявили в МЧС России по
Мурманской области.
При этом сохраняется угроза дальнейшего разрушения дома. На третьем этаже заблокированы 5 человек, к ним пробираются спасатели. Еще двое остаются под завалами. Остальных жильцов эвакуировали из здания.
В Сети появились первые кадры с места происшествия.
Местные жители утверждают, что из-за хлопка в некоторых квартирах вылетели окна. Они отмечают, что взрыв был очень сильный, передает Life.ru.
Очевидцы случившегося рассказали, что на месте обрушения начался пожар. При этом никто не может перекрыть воду и в подъезде льется холодная и горячая вода.
"На месте пожарная, скорая, разгребают завалы. Взрыв был на четвертом этаже, газ. Очень сильно кричала женщина", – цитирует свидетеля трагедии "РЕН ТВ".
Telegram-канал Mash сообщает, что за месяц до инцидента газовщики приходили с проверкой. Однако в первый подъезд, где произошел хлопок, они смогли попасть лишь в 6 квартир.
На месте также работают сотрудники "скорой помощи".
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