В Мурманске обрушился дом

Погиб один человек

В Мурманске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились три этажа здания. РИА "Новости" сообщает об одном погибшем, его придавило упавшей плитой, и пяти пострадавших.

"По ул. Свердлова д. 6, к.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3,4,5 этажей", – заявили в МЧС России по Мурманской области.







При этом сохраняется угроза дальнейшего разрушения дома. На третьем этаже заблокированы 5 человек, к ним пробираются спасатели. Еще двое остаются под завалами. Остальных жильцов эвакуировали из здания.

В Сети появились первые кадры с места происшествия.

Местные жители утверждают, что из-за хлопка в некоторых квартирах вылетели окна. Они отмечают, что взрыв был очень сильный, передает Life.ru.

Очевидцы случившегося рассказали, что на месте обрушения начался пожар. При этом никто не может перекрыть воду и в подъезде льется холодная и горячая вода.

"На месте пожарная, скорая, разгребают завалы. Взрыв был на четвертом этаже, газ. Очень сильно кричала женщина", – цитирует свидетеля трагедии "РЕН ТВ".

Telegram-канал Mash сообщает, что за месяц до инцидента газовщики приходили с проверкой. Однако в первый подъезд, где произошел хлопок, они смогли попасть лишь в 6 квартир.

На месте также работают сотрудники "скорой помощи".