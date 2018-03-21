В курганской школе расстреляли учеников

Стрельбу устроила одна из учениц

ЧП произошло в одной из школ города Шадринска, где 13-летняя девочка расстреляла школьников из пневматического пистолета.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Курганской области.

Уже известно о семи пострадавших. К счастью, они отделались синяками и ссадинами. Сейчас в школе работают сотрудники полиции.

По предварительной информации, девочка достала пистолет дома.