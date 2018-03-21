В курганской школе расстреляли учеников

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ЧП произошло в одной из школ города Шадринска, где 13-летняя девочка расстреляла школьников из пневматического пистолета.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Курганской области.
Уже известно о семи пострадавших. К счастью, они отделались синяками и ссадинами. Сейчас в школе работают сотрудники полиции.
По предварительной информации, девочка достала пистолет дома.
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