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В Москве рухнуло здание

Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
ЧП случилось на Трубной улице, 31

Первоначальная информация о жертвах и пострадавших не подтвердилась, передает Телеграм-канал 112. Сейчас спасатели разбирают завалы. На место прибыли медики.

Обрушение произошло при реконструкции трехэтажного административного здания, сообщили в МЧС. Рухнула часть фасада и кровля. Площадь составила около 80 кв. метров. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Обломки повредили четыре легковых автомобиля, припаркованные неподалеку, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Появились первые кадры с места происшествия. Их публикует Телеграм-канал 112.

Виктория БАЛАЯН
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