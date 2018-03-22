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В Париже жестко подавляют бунт противников Макрона

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Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Во Франции началась забастовка против реформы трудового кодекса

В Париже полиция разгоняет демонстрантов, выступивших против принятых правительством Макрона решений.

К массовой забастовке сотрудников транспортных компаний присоединились учителя, воспитатели детских садов, медицинские работники и авиадиспетчеры, сообщает RT.

Бастующие заявляют, что принятие нового кодекса ухудшит положение трудящихся и подорвет пенсионную систему.

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По сообщению РИА "Новости", стачка привела к тому, что около 30% рейсов из Парижа и обратно аннулированы, есть изменения и в работе железнодорожного транспорта.

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В забастовке планировали принять участие 7 профсоюзов, по стране должны пройти 140 акций протестов, у монумента Бастилии в Париже ожидалась демонстрация протеста, в которой примут участие 25 тысяч человек, сообщает Yahoo.News.

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Служащие авиакомпании Air France требуют повышения заработной платы на 6% и уже объявили об очередной забастовке 30 марта.

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Правительство Макрона пообещало сократить к 2020 г. 120 тыс. рабочих мест.

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Валентина МАЙОРОВА
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