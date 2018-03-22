Ребенок находится в больнице без сознания

Во Владимирской области произошел ужасающий случай. Толпа девятиклассников избила мальчика-инвалида, который был младше их на два года.

Вечером школьника подловила небольшая компания. Они заставили его на камеру за что-то извиняться, однако ответ их не удовлетворил, и посыпались удары со всех сторон. Мальчик упал на землю и просил перестать избивать, но они не прекращали. Даже девушке, которая снимала видео, разрешили несколько раз ударить уже лежащего ребенка, сообщает "Пятый канал".

Когда толпа удалилась, школьник сумел подняться и добрался до дома. Его дедушка с бабушкой немедленно вызвали полицию и "скорую помощь". Ребенок сейчас находится в больнице без сознания.

Участников этого инцидента нашли, в социальной сети им угрожают расправой. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.