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Мальчика-инвалида избили до полусмерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Ребенок находится в больнице без сознания

Во Владимирской области произошел ужасающий случай. Толпа девятиклассников избила мальчика-инвалида, который был младше их на два года. 

Вечером школьника подловила небольшая компания. Они заставили его на камеру за что-то извиняться, однако ответ их не удовлетворил, и посыпались удары со всех сторон. Мальчик упал на землю и просил перестать избивать, но они не прекращали. Даже девушке, которая снимала видео, разрешили несколько раз ударить уже лежащего ребенка, сообщает "Пятый канал".

Когда толпа удалилась, школьник сумел подняться и добрался до дома. Его дедушка с бабушкой немедленно вызвали полицию и "скорую помощь". Ребенок сейчас находится в больнице без сознания.

Участников этого инцидента нашли, в социальной сети им угрожают расправой. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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