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В Москве скорая сбила пешеходов

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
ДТП произошло прямо на переходе

Данные о пострадавших в результате аварии разнятся. Telegram-канал "112" сообщает о трех подростках. Девушка, по предварительным данным, госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением, ее молодому человеку помощь оказали на месте.

Инцидент произошел в столичном районе Бирюлево Восточное, передает НТВ.

Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал канал "112".

Виктория БАЛАЯН
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