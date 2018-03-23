В Москве скорая сбила пешеходов

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Данные о пострадавших в результате аварии разнятся. Telegram-канал "112" сообщает о трех подростках. Девушка, по предварительным данным, госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением, ее молодому человеку помощь оказали на месте.
Инцидент произошел в столичном районе Бирюлево Восточное, передает НТВ.
Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал канал "112".
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