В Москве скорая сбила пешеходов

ДТП произошло прямо на переходе

Данные о пострадавших в результате аварии разнятся. Telegram-канал "112" сообщает о трех подростках. Девушка, по предварительным данным, госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением, ее молодому человеку помощь оказали на месте.

Инцидент произошел в столичном районе Бирюлево Восточное, передает НТВ.

Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал канал "112".