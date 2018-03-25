Новгородский пенсионер выстрелил в голову полицейскому

Стрелок допился до галлюцинаций и принял участкового за приспешника Сатаны

Житель деревни Назарьино Пестовского района Новгородской области тяжело ранил сотрудника полиции, прибывшего по его же вызову.

Инцидент произошел в воскресенье утром. 62-летний местный житель Геннадий Родионов вызвал полицию, а когда прибыл участковый, выстрелил ему в голову из ружья.

Пострадавший сотрудник полиции Олег Янковец в тяжелом состоянии госпитализирован в ближайшую больницу.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился задействовать вертолет МЧС для эвакуации пострадавшего в Москву, где ему будет оказана специализированная помощь.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и спецназа, сообщает сайт 53news. Стрелок, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, заперся в доме и пообещал отстреливаться.

Спустя некоторое время его задержали. СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.



