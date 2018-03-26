Сибирь уходит под воду

Десятки населенных пунктов попали в зону подтопления

В Сибирь и на Дальний Восток пришла большая вода. Регионы охвачены мощнейшими паводками.

Первой стихию приняло село Шира в Хакасии: резкое потепление спровоцировало таяние снега на склонах, с которых хлынула вода.

Незамедлительно на место ЧП прибыли спасатели и спецтехника. Всего на месте работали 100 сотрудников МЧС, которым удалось спасти дома местных жителей.

В режим повышенной готовности переведены спасатели в Алтайском крае, в котором пострадали одновременно три района. Там ситуация максимально сложная. О населенных пунктах, которые оказались под водой, сообщалось на телеканале "Известия".