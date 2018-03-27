Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разъяренная толпа требует отставки Тулеева

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Александр Патрин/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В центре Кемерово в эти минуты проходит митинг. Владимир Путин встретился с горожанами

Жители города, где произошел жуткий пожар, унесший десятки жизней, начали собираться возле мэрии на площади Советов с самого утра, передает "Тайга.инфо". Число участников, по последним данным, выросло с 1,5 тысяч до 4 тысяч человек. Об этом сообщает Kuzbass_news.

Возмущенные горожане скандировали "Убийцы!", "В отставку!" и "Где Тулеев?". С мэром города Ильей Середюком кемеровчане говорить не захотели.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Позже толпа начала пикетировать резиденцию губернатора Амана Тулеева, требуя наказать виновных в гибели людей. Кстати, Тулеев так и не появился. Зато на совещании отчитался президенту, что лично примет родственников погибших и пострадавших.

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Владимир Путин встретился с кемеровчанами, которые заявили, что не доверяют ходу расследования трагедии. Встреча с инициативной группой прошла в здании судмедэкспертизы. Президент пообещал наказать всех виновных в случившемся. Также российский лидер призвал горожан не сомневаться в официальных данных по числу жертв трагедии и посоветовал не доверять неподтвержденной информации из соцсетей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Акция протеста длится больше пяти часов, пишет Telegram-канал "Транспарант". "Пока Тулеев губернатор, никакого расследования не будет!" – кричат митингующие.

В комментариях к трансляции митинга появляются гневные высказывания и требования отправить Тулеева в тюрьму.

Родные погибших и пострадавших продолжают требовать точных данных о жертвах пожара и пропавших без вести. Инициативная группа уже посетила морг. Люди убедились, что информацию от них не скрывают. Однако горожане не могут справиться с эмоциями. В воздухе буквально висит истерика, передает корреспондент RT с места событий. Заместитель губернатора Сергей Цивилев пытается вести диалог с кемеровчанами. Он предложил отправить всю информацию на электронную почту одного из членов инициативной группы. 

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Трагедия произошла в Кемерово 25 марта. Пожарные боролись с огнем 19 часов. По последней информации, жертвами пожара стали 64 человека, среди них 41 ребенок.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новость дополняется 

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Умер основатель МММ Мавроди

Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице

Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей