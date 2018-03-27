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Трагедия в Кемерово унесла жизни 41 ребенка

Стало известно точное число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Всего погибли 64 человека. Списки жертв висят в штабе, созданном их родственниками.

Морг, куда привезли тела, осмотрела инициативная группа, сообщили активисты. "Там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи", – сказали они.

Ранее кемеровчане высказали недоверие к официальным данным о числе погибших. Накануне, 26 марта, в соцсетях появились данные о 300 – 400 погибших. 

Главе МЧС задали вопрос по этому поводу. "Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент. Поиски остальных людей продолжаются", – сказал Пучков. 

Сведения о сотнях жертв отвергли и в Следственном комитете России.  

Яна ЕГОРОВА
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