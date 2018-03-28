Очевидцы рассказали подробности пожара в Питере

Из здания валит густой черный дым

Пожар в автосалоне "Рольф" пока не потушили. Столбы черного дыма продолжают валить. Об этом рассказал свидетель ЧП Александр Веденеев телеканалу телеканалу "360".

"Открытое возгорание еще не потушено, вот я стою сейчас сморю – дым еще идет, и огонь есть. Паники не было, скорее всего это загорелась автомастерская в салоне Hyundai и людей сразу эвакуировали, пожарные быстро подъехали. Я с одной стороны видел шесть пожарных машин, и с другой стороны еще тушат, но там не подъехать, не посмотреть", – сообщил он.

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По его словам, люди спокойно покинули здание. Информации о пострадавших пока нет.

При этом другие источники сообщают, что пожар набирает обороты. Площадь возгорания увеличилась, пламя перекинулось на отсек с маслом.