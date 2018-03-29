Во Франции автомобиль атаковал военных

Нападение совершено в департаменте Изер

Утром в четверг, 29 марта, мужчина на машине попытался сбить вышедших на пробежку солдат из 93-го Горного артиллерийского полка. Это произошло перед военными казармами неподалеку от казармы в коммуне Варс-Альер-э-Риссе.

Автомобиль влетел на тротуар. Военные успели увернуться от столкновения, пишет France Blue Isere. Жертв и пострадавших нет. Налетчик скрылся.

Солдаты смогли довольно точно описать автомобиль. Жандармерия развернула несколько патрулей в этом районе. Они ищут машину и водителя.

Идет расследование. Мотивы водителя автомобиля пока неизвестны.

Сегодня неподалеку от города Каркасон, в коммуне Треб, идет прощание с жертвами теракта, произошедшего в пятницу, 23 марта. Тогда в департаменте Од выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на водителя, ранил его и убил пассажира. После этого он отнял машину и протаранил возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Позже он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.