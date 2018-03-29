Митингующие на Украине штурмуют администрацию

Жители требуют отставки губернатора

В Николаевской области сотни человек вышли на улицы. Они требуют отставки губернатора Алексея Савченко после смерти пилота Владислава Волошина.

У здания администрации собралось около 300 человек. На место приехали сотрудники полиции, чтобы предотвратить возможный бунт, передает агентство УНИАН. Жители прорвали полицеский кордон и ворвались в здание администрации.

Владислав Волошин исполнял обязанности директора Николаевского аэропорта. СМИ считают, что на него оказывали влияние власти, из-за чего он и погиб.