Задержана кемеровский начальник инспекции строительного надзора

Следователи подозревают Танзилию Комкову в злоупотреблении должностными полномочиями

Задержание произошло в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". В Следственном комитете предполагают, что именно с позволения Комковой торговый центр без нужных разрешений внезапно вырос на месте кондитерской фабрики. Следователи будут добиваться ее ареста.

"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", – пишет Telegram-канал Следком.