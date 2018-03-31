В кущевском деле появились новые фигуранты

Банда Сергея Цапка разгромлена, но дело "цапков" живет

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил наложить арест на счет ООО "Агрокомплекс Кущевский", принадлежащий бизнесмену Федору Стрельцову, которому после нашумевшего "дела цапков" достался ведь бизнес бывшего главаря кущевской банды Сергея Цапка.

Суд запретил проводку средств по счету в краснодарском филиале Россельхозбанка, на котором сейчас размещено 84,6 млн рублей. Арест произведен по запросу Первого отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Ростовской области в рамках уголовного дела против Виталия Кошенка – мужа двоюродной сестры Стрельцова, бывшего директором кущевского АО "Маяк" и подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

Ранее уголовное дело было заведено против Георгия Копыта – гендиректора ООО "Агрокомплекс Кущевский". Ему инкриминируют организацию в 2015 году хищения урожая с/х культур у "Маяка" и незаконное завладение его земельными участками, сообщает ИА "Росбалт".

По версии следствия, в результате преступлений, совершенных Копытом и Кошенком, "Маяк" понес ущерб в размере около 300 млн рублей. В процессе предварительного следствия были изъяты банковские документы "Агрокомплекса Кущевский" в кубанском филиале Россельхозбанка.

По данным СМИ, Стрельцов был компаньоном Сергея Цапка, банда которого в ноябре 2010 года совершила массовое убийство в станице Кущевской. После того как банда была разгромлена и ее участники оказались за решеткой, весь бизнес Цапка достался Стрельцову, но ответственности за невозврат кредитов Россельхозбанка никто не понес.

Сейчас Стрельцов пытается убедить Краснодарский краевой суд и земляков, что не был связан с "цапками". Однако именно он является наследником земельных угодий, которые раньше контролировала семья Цапков.

Сергей Цапок умер в СИЗО в июле 2014 года. В начале этого года ряд СМИ опубликовал его письмо из СИЗО, в котором бывший советник директора Краснодарского отделения Россельхозбанка Григорий Кудря упоминался в качестве компаньона Федора Стрельцова.

Ранее "Новая газета Кубани" писала, что Россельхозбанк выдавал крупные кредиты на общую сумму порядка 7 млрд рублей предприятиям холдинга "Север Кубани", которые находились под контролем Цапка и Стрельцова.

Исходя из всех этих фактов, можно предположить, что в очередном кущевском деле могут появиться новые эпизоды.