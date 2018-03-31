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В ДТП с автобусом в Польше пострадали 11 туристов из РФ

После столкновения с легковушкой автобус съехал в кювет и перевернулся

Туристический автобус, по предварительным данным, следовал из Праги (Чехия). На юге Польши он столкнулся на трассе с легковым автомобилем, при этом пострадали 11 пассажиров – туристы из России.

ДТП произошло на трассе № 34 в Нижнесилезском воеводстве, недалеко от города Свебодзице, передает РИА Новости.

"В автобусе было 33 пассажира. 11 госпитализированы", - сообщил руководитель спасательной операции. Один из пострадавших был доставлен в больницу на вертолете.


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