В Ленобласти полыхает пожар на площади 2 тысячи квадратных метров

Справиться с огнем пожарным пока не удается

Крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии "ММ-Ефимовский" в деревне Чудцы Бокситогорского района начался в воскресенье утром.

За короткое время площадь пожара увеличилась с 400 до 2000 квадратных метров. Тушению огня мешает погода – порывистый ветер.

Пожару первоначально присвоили вторую категорию сложности, затем повысили ее до третьей. Огонь тушат 73 человека и 26 единиц техники, передает РИА Новости.

В МЧС сообщили, что все находившиеся не территории предприятия люди были своевременно эвакуированы. Местным жителям пожар пока не угрожает.