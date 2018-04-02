Беспилотник "Почты России" с покупками врезался в дом

Произошедшее списали на происки неких диверсантов

Неприятный инцидент произошел в городе Улан-Удэ. Дрон вез с собой посылки с торговой онлайн-площадки AliExpress, однако полет получился очень коротким.

Как пишет Mash, через несколько секунд после вылета беспилотник ударился об стену дома и рухнул. В руководстве компании "Магнитар" уверены, что во всем виновато "неизвестное лицо", которое "навело магнитный импульс на устройство". Из-за этого якобы БПЛА потерял управление и врезался в дом.

Впрочем, перевозимый товар не пострадал, сообщила РИА "Новости" представитель правительства Бурятии.

"Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал", – подчеркнула она.

Отмечается, доставка товаров с помощью БПЛА в республике носит экспериментальный характер.