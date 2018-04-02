На Ставрополье зарезали полицейского

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На нем обнаружены многочисленные ножевые ранения. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.
Работник отдела технического обслуживания вычислительного центра краевого главка МВД, по данным пресс-службы, уехал из дома на автомобиле Ford Focus 31 марта. Через сутки иномарка была остановлена. За рулем сидел другой человек, которому сразу удалось скрыться.
При осмотре багажника автомобиля нашли тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.
Следователи СКР и оперативники "разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления", цитирует ведомство "Свободная пресса".
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