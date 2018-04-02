На Ставрополье зарезали полицейского

Тело стража порядка нашли в багажнике машины

На нем обнаружены многочисленные ножевые ранения. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.



Работник отдела технического обслуживания вычислительного центра краевого главка МВД, по данным пресс-службы, уехал из дома на автомобиле Ford Focus 31 марта. Через сутки иномарка была остановлена. За рулем сидел другой человек, которому сразу удалось скрыться.

При осмотре багажника автомобиля нашли тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи СКР и оперативники "разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления", цитирует ведомство "Свободная пресса".