ЧП произошло в ЖК "Панорама Сочи"

Возгорание началось на крыше здания на улице Лысая гора, передает Telegram-канал LIFE SHOT. Отмечается, что дом сдали в 2016 году.

Очевидцы сообщают о пламени высотой в несколько метров. Дым виден за километры, рассказали местные жители. Площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров. Спасатели эвакуировали уже более 50 жильцов, в их числе – 15 детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тушение пожара осложняется сильным ветром. Из-за него огонь распространяется очень быстро. Сообщается, что уже сгорела мансарда и пламя перекинулось на верхний этаж. К дому прибывают дополнительные пожарные машины.

Информации о пострадавших не поступало, уточняет "РЕН ТВ".